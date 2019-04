Bei einem Unfall in der Nähe von Ammertsweiler ist ein 31 Jahre alter Motorradfahrer am Montag schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 80-jährige Renault-Fahrerin am Montag um 11.30 Uhr auf der B39 von Finsterrot in Richtung Ammertsweiler unterwegs. Dort wollte sie nach links auf einen Parkplatz abbiegen, übersah dabei aber einen entgegenkommenden 31 Jahre alten Motorradfahrer. Der 31-Jährige versuchte noch nach rechts auszuweichen, streifte jedoch das Auto und stürzte.

Motorradfahrer wird in ein Krankenhaus gebracht

Das Motorrad rutschte quer über den Parkplatz und prallte gegen einen Randstein sowie dort liegende Baumstämme. Im angrenzenden Wald blieb die Maschine liegen. Der Motorradfahrer konnte zuvor von seinem rutschenden Motorrad absteigen und blieb im Grünbereich liegen. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

