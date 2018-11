Schwäbisch Hall / pol

Bei einem Autounfall zwischen Wielandsweiler und Bibersfeld hat sich eine 60-Jährige schwere Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 60 Jahre alte VW-Fahrerin am Dienstag um 5.15 Uhr auf der Kreisstraße 2669 von Wielandsweiler in Richtung Bibersfeld unterwegs. Am Beginn einer Linkskurve kam der Wagen - die Polizei vermutet zu schnelles Fahren als Grund - nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem dortigen Baum. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Das könnte dich auch interessieren: