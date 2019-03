Am Bahnhof in Hessental ist es zu einem schweren Unfall gekommen: Eine Frau und drei Kinder wurden verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 59-jährige Mercedes-Fahrerin am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Karl-Kurz-Straße am Hessentaler Bahnhof in Richtung Michelbach unterwegs. Weil sie vermutlich durch die tiefstehende Sonne geblendet war, übersah sie eine Frau, die dort zusammen mit drei Kindern den Zebrastreifen überqueren wollte. Die Autofahrerin konnte nicht mehr anhalten und fuhr die Fußgänger an. Diese wurden alle (nicht lebensgefährlich) verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfallaufnahmedienst der Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen und bittet unter der Telefonnummer 07904/260 um Zeugenhinweise.

