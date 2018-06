Öhringen / POl

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in der Zeit zwischen Freitag und Samstag in Öhringen einen BMW beschädigt hat.

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 3.20 Uhr, ein in der Ledergasse in Öhringen auf dem Parkplatz eines Cafe Bistros abgestellten BMW Kombi beschädigt. Der Schaden an der Front des BMW dürfte beim Wenden oder Rangieren des Unbekannten mit seinem Fahrzeug entstanden sein. Ohne sich um den Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Fahrer. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941/9300 zu melden.