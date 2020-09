Am Montagvormittag ist eine 25-jährige Frau bei einem Arbeitsunfall in der Schloßstraße in Obersontheim schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Die Ladung eines Gabelstaplers ist auf sie gefallen. Der hatte eine Maschine geladen, die ins Rutschen geriet, während die junge Frau nebenher ging.

In einem Reflex wollte sie die Maschine am Fallen hindern, wurde aber von ihr getroffen. Vor Ort waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 15 Kräften.