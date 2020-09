Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte sie am vergangenen Dienstag, 15. September, um 12.50 Uhr auf derauf dem Parkplatz Kochertalbrücke nahe Braunsbach einen 41-jährigen BMW-Fahrer. Dabei fanden sie im Handschuhfach des Mietwagens zwei Beutel mit jeweils 100 Gramm einer. Zudem befand sich in dem Handschuhfach ein hoher vierstelliger Bargeldbetrag. Ein Drogenvortest lieferte später das Ergebnis:. Der 41-Jährige wurde am 16. September einem Haftrichter vorgeführt und zur Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.