Gegen 3 Uhr am Dienstagmorgen ist in Hohenlohe der erste Schnee gefallen. Darauf deutet zumindest unsere Auswertung der Webcam an der Kochertalbrücke hin. Die zeigt um kurz vor 4 Uhr stockenden Verkehr auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn – vermutlich, weil vor der Autoschlange ein Räumfahrzeug fuhr.

Sommerreifen und zu schnell auf Schnee

Ein 38-jähriger Golf-Fahrer hatte nicht das Glück, dass vor ihm ein solches Fahrzeug die Straße frei machte. Gegen 5 Uhr ist sein Wagen am Hirschgraben gegen ein geparktes Auto geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Offenbar war er zu schnell und mit Sommerreifen unterwegs. An der abknickenden Vorfahrt zur Katharinenstraße, in Fahrtrichtung scharfes Eck, kam der 38-Jährige von der Fahrbahn ab.