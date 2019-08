Sperrung Westumgehung Schwäbisch Hall Schwerer Unfall bei Wackershofen - Stau auf der B19

Am Donnerstagnachmittag ist ein schwerer Unfall auf der K2576 passiert. Drei Personen wurden dabei in zwei Fahrzeugen eingeklemmt. Der Verkehr auf der B19 staute sich in Hall und Untermünkheim.