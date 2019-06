Schon im Januar griff der Vater eines Jugend-Spieler einen 14-Jährigen an – jetzt konnte er ermittelt werden.

Ein 14-Jähriger litt unter Angstzuständen, nachdem er von einem 50-jährigen Stuttgarter auf dem Spielfeld angegriffen wurde, teilte die Polizei mit. Das war bei einem Jugendturnier im Januar und ist jetzt mit Hilfe des Fußballverbandes der Täter ermittelt worden.

Beim Spiel um Platz 3 des E-Jugend-Turniers in der Turnhalle in Schmiden hatte der 14-Jährige kurz vor Schluss einen Ball im Aus gesehen und deswegen das Spiel unterbrochen. Über diese Entscheidung waren die Zuschauer auswärtigen Mannschaft so unzufrieden, dass sie den Schiedsrichter beleidigten.

Betreuer verhindert, dass der Mann zuschlägt

Nach Turnierende packte der 50 Jahre alte tatverdächtige Vater eines Spielers den Schiedsrichter am Arm, beleidigte ihn erneut und fasste ihm ins Gesicht.

Der 14-Jährige forderte den Mann auf, ihn nicht anzufassen. Doch der tätschelte dem Jungen ins Gesicht und drückte ihm die Wangen zusammen. Als sich der Schiedsrichter befreite, wollte der 50 Jährige zu einem Schlag ausholen, was durch einen Schiedsrichter-Betreuer verhindert werden konnte.

Verein verweigert Kooperation mit Behörden

Der 14-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt und litt in der Folgezeit unter Angstzuständen.

Der betreffende Verein verweigerte zuerst die Kooperation. Nach einer Zusammenarbeit mit dem Fußballverband konnte die Polizei den Tatverdächtigen nun ermitteln. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Junge will weiterhin pfeifen

Der junge Schiedsrichter hat sein Hobby nicht aufgegeben und möchte auch weiterhin zur Pfeife greifen.

