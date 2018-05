Schwäbisch Hall Vermisster 57-Jähriger ist gefunden und wohlauf

Schwäbisch Hall / swp

Der 57-jährige Mann aus Murrhardt, der Samstagnacht aus dem Diak in Hall verschwunden war, ist zurück und wohlauf.

Wie das Polizeipräsidium Aalen auf Anfrage mitteilt, ging bei ihr am Sonntagmorgen kurz nach 1 Uhr die Vermisstenanzeige ein. Nachdem die standardmäßige Überprüfung von möglichen Anlaufadressen und die Durchsuchung des Diaks sowie dessen Umgebung ergebnislos geblieben waren, wurde der Polizei kurz nach 8.30 Uhr eine verwirrte Person am Hessentaler Bahnhof gemeldet. Bei der Person handelte es sich um den vermissten 57-Jährigen, der gesundheitlich wohlauf war und zurück ins Krankenhaus gebracht wurde. Bei seinen Familienangehörigen, die sich nach seinem Verschwinden unter anderem auch per Facebook an die Öffentlichkeit gewandt hatten, ist die Freude groß.