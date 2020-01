Der 54 Jahre alte Vater des Jugendlichen und dessen 17 Jahre alter Bruder seien mit schwersten Verletzungen in Krankenhäuser gekommen. „Es sind noch viele Dinge unklar, wir gehen aktuell aber davon aus, dass sich die Tat innerhalb der Familie abgespielt hat“, sagte der Sprecher. Der 15-Jährige sei noch am Tatort, ein Aussiedlerhof bei Güglingen, seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Vater und sein 17 Jahre alte Sohn werden in zwei verschiedenen Kliniken behandelt. Beide seien „schwerstverletzt“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn einem Reporter der SÜDWEST PRESSE. Deshalb könnten sie derzeit nicht befragt werden. Es sei nicht abzusehen, wann sie angehört werden könnten. Damit bleibe der Tathergang unklar. Nach Informationen der SÜDWEST PRESSE soll auf dem abseits gelegenen Hof nicht geschossen worden sein. Das Drama hat sich offenbar in einem der Gebäude des Anwesens abgespielt. Weitere Beteiligte als den Vater und seine beiden Söhne soll es nicht gegeben haben.

In einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn hieß es, die Tat habe sich in der Nacht in einem Wohnhaus auf einem Aussiedlerhof bei Güglingen zugetragen. Kurz nach ein Uhr sei die Polizei per Notruf darüber informiert worden, dass es in dem Haus zu einer Auseinandersetzung gekommen war und es mehrere Verletzte gibt. Weiter heißt es: „Die Kriminalpolizei Heilbronn arbeitet aktuell mit Hochdruck daran, herauszufinden wie es zu den Verletzungen gekommen ist und wie der Tathergang war.“

Keine Angaben zur Mutter des getöteten 15-Jährigen

Die Kriminalpolizei ist vor Ort und sichert Spuren. Der Polizei zufolge sind zwischen 40 und 50 Beamte in den Fall involviert. Wie der Behördensprecher sagte, lebten die Jugendlichen und der Vater gemeinsam auf dem Bauernhof im Kreis Heilbronn. Zur Mutter der Jungen gab es zunächst keine Angaben.

Am Samstag befragt die Polizei Familienmitglieder und Bekannte. „Der Vater und der Bruder sind unseren Ermittlungen zufolge die einzigen Personen, die während der Tat anwesend waren“, sagte ein Sprecher der Polizei. Der 54-Jährige und sein 17-jähriger Sohn seien aufgrund ihrer schweren Verletzungen zunächst nicht vernehmungsfähig gewesen.

Man gehe aktuell nicht davon aus, dass weitere Menschen in die Tat involviert waren, hieß es von der Polizei.

Die Tat hat sich nur Stunden abgespielt, nachdem im baden-württembergischen Rot am See sechs Menschen mit einer Schusswaffe getötet wurden. Ein Sportschütze wird verdächtigt, am Freitagmittag in der Gemeinde im Nordosten des Landes seinen Vater, seine Mutter und vier weitere Verwandte erschossen zu haben. Nach Angaben der Ermittler soll der junge Mann seine Opfer mit einer Pistole getötet und sich dann selbst bei der Polizei gemeldet haben.