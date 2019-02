Waiblingen Schlüsselanhänger mit Rieseninsekt verwechselt: Seniorin alarmiert Polizei

Waiblingen / swp

Ein gefährliches Insekt als Mitbringsel? Das hat eine 83-Jährige in ihrer Reisetasche vermutet, als sie aus dem Urlaub nach Hause kam.

Am 9. Februar hatte eine aufgelöste Waiblinger Seniorin den Notruf gewählt, weil sie vermutete, ein 10-15cm langes Insekt aus einem Urlaub in Nahost nach Deutschland eingeschleppt zu haben. Nun traue sie sich nicht mehr an ihr Reisegepäck, sagte die 83-Jährige. Das meldet das Polizeipräsidium Aalen.

„Insekt“ versteckte sich im Kulturbeutel

Die hinzugerufenen Polizisten untersuchten das Gepäck mit Hilfe eines Schlagstocks. Da sie nichts entdecken konnten, nahmen sie den Kulturbeutel, in dem sich das Insekt versteckt haben sollte, in die Hand. Die Polizisten förderten allerhand Gegenstände zutage, bis die 83-Jährige schrie, dass das Insekt nun auf ihrem Koffer liege. Die Beamten konnten kein Tier entdecken, lediglich einen Schlüssel, an dem eine rote Kordel befestigt war. Dies hatte die Dame irrtümlich mit einem exotischen Insekt verwechselt.

