Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wurde am Sonntag, gegen 20 Uhr in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen auch ein Auto beschädigt. Ein 22-jähriger Mann sowie ein noch Unbekannter waren wohl im Rahmen von Feierlichkeiten aus noch ungeklärter Ursache aneinander geraten. Der Unbekannte schlug dem 22-Jährigen, der mutmaßlich erheblich unter Alkohol stand, wohl ins Gesicht, worauf dieser rückwärts taumelte und einen BMW beschädigte, der auf der Straße fuhr. Am Kühlergrill des PKW entstand ein Sachschaden, der noch nicht beziffert werden konnte, wie die Polizei mitteilt.

Danach soll der Unbekannte den 22-Jährigen Mann noch mal zu Boden geworfen haben, sodass dieser sich im Gesicht verletzte. Drei Zeugen im Alter von 19 bis 23 Jahren trennten die Streithähne schließlich, der Unbekannte flüchtete. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Bei dem geflüchteten Täter soll es sich um einen etwa 22 Jahre alten Mann handeln, der zirka 1,70 Meter groß ist und mit einer schwarzen, kurzen Hose sowie einem schwarzen T-Shirt bekleidet war. Vermutlich stammt er, wie sein Kontrahent und die Zeugen, aus Eritrea. Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen, Telefon (07042) 94 10, entgegen.