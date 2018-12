Straßburg Zwei Tote und elf Verletzte bei Angriff auf Weihnachtsmarkt

Straßburg / AFP/dpa

In Straßburg ist es am Dienstagabend zu einer Schießerei in der Innenstadt gekommen.

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt das Feuer eröffnet und mindestens zwei Menschen getötet. Elf weitere seien bei dem Schusswaffenvorfall verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Der Täter sei flüchtig, die Polizei habe die Verfolgung aufgenommen. Sie geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Ob das tatsächlich zutrifft, ist derzeit noch unklar.

Bewohner sollen zur Sicherheit zuhause bleiben

Frankreichs Innenministerium sprach von einem "ernsthaften Sicherheitsvorfall" und forderte die Bewohner auf, zu Hause zu bleiben. Einen ähnlichen Appell hatte zuvor Straßburgs Vize-Bürgermeister Alain Fontanel veröffentlicht.

Zu den Hintergründen der Schießerei lagen zunächst keine Angaben vor. Der Straßburger Weihnachtsmarkt ist einer der ältesten und größten in Europa. Er zieht viele Besucher in die elsässische Stadt.

Polizei bittet darum, keine falschen Informationen zu verbreiten

Nach den Schüssen auf dem Weihnachtsmarkt ist das Europaparlament abgeriegelt worden. Niemand dürfe das Gebäude verlassen, Mitarbeiter seien per Handy-Kurznachricht oder Mail gewarnt worden, teilte eine Parlamentssprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit. Im EU-Parlament finden in dieser Woche Plenarsitzungen statt, hunderte Abgeordnete und ihre Mitarbeiter halten sich deshalb in der Stadt auf.

Die Polizei bat auf Twitter darum, keine falschen Informationen zu verbreiten. Am Grenzübergang kontrollierte die Polizei am Abend Autos, die von Deutschland nach Frankreich fuhren, wie eine dpa-Reporterin berichtete.

Weitere Informationen folgen.

Das könnte dich auch interessieren: