Maselheim im Landkreis Biberach Attacke: Schäferhund und Mops greifen Seniorin an

Attacke: Schäferhund und Mops greifen Seniorin an

Biberach / swp

Am Montagmorgen ist eine 77-Jährige beim Spazierengehen von zwei Hunden angegriffen worden. Nun wird gegen die Besitzerin ermittelt.

Wie die Polizei Ulm mitteilt, waren die 77-jährige Frau und ihr Begleiter am Montag gegen 9.15 Uhr im Wald zwischen Laupertshausen und Ellmannsweiler unterwegs. Auch die Besitzerin zweier Hunde ging in dem Wald spazieren. Unvermittelt griff ihr Schäferhund die Spaziergänger an. Die 77-Jährige warf sich auf den Boden und wehrte sich mit den Füßen gegen den aggressiven Hund. Auch der zweite Hund, vermutlich ein Mops, ging auf die Seniorin los. Dabei wurde die Frau von einem der Hunde gebissen.

Hundebesitzerin will Namen nicht nennen

Schließlich kam die Besitzerin der Vierbeiner und beruhigte die Hunde. Weil die Hundebesitzerin ihren Namen nicht nennen wollte, hat nun die Biberacher Polizei (07351/4470) die Ermittlungen nach der Frau aufgenommen. Sie wird auf ungefähr 30 Jahre geschätzt, ist schlank und hatte dunkle lange Haare. Sie war in Begleitung einer älteren Frau mit Kinderwagen.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: