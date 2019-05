Am Hauptbahnhof Stuttgart hat es in der großen Schalterhalle am frühen Sonntagmorgen gebrannt.

Gegen halb 3 Uhr morgens wurde ein Brand in der großen Schalterhalle des Stuttgarter Hauptbahnhofs gemeldet: Flammen schlugen aus einer Rolltreppe zur Klettpassage.

Polizisten hatten das Feuer bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht, so dass die herbeigerufene Feuerwehr nicht weiter eingreifen musste. Die Stromzufuhr der Rolltreppe wurde abgeschaltet, mit einer Wärmebildkamera wurde der Bereich kontrolliert. Es wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet.

