Mit seinem elektrischen Rollstuhl hat ein Unbekannter in Ludwigsburg eine 41-Jährige von hinten angefahren. Daraufhin fuhr er wortlos weiter.

Mit voller Wucht hat ein Rollstuhlfahrer am Dienstagmorgen in Ludwigsburg eine Passantin angefahren. Wie die Stuttgarter Zeitung berichtete, war die 41-Jährige gegen 8.40 Uhr auf der Ostergasse an der Einmündung zum Marktplatz unterwegs. Mit seinem elektrischen Rollstuhl soll ihr der Mann von hinten in die Beine gefahren sein, sodass sie stürzte und sich leicht verletzte. Nach Angaben der Polizei stoppte der Fahrer zwar, fuhr dann allerdings wortlos weiter über den Marktplatz.

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Rollstuhlfahrer geben können, unter der Nummer (0 70 42) 94 10 anzurufen.

