Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der B 464 sind zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 14.15 Uhr bog eine 62 Jahre alte Skoda-Lenkerin von der L 388 herkommend nach links auf die Bundesstraße in Richtung Reutlingen ein und übersah hierbei den von dort kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Polo eines 46-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision zogen sich beide Beteiligten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Die Pkw, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12 000 Euro entstanden war, wurden abgeschleppt. Zur Fahrbahnreinigung rückte eine Spezialfirma an die Unfallstelle aus. Die Reinigungsarbeiten dauern aktuell noch an. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.