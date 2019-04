Ein Schaden in Höhe von zirka 4000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am späten Samstagnachmittag in Pfullingen entstanden. Ein 57-Jähriger war um 17.55 Uhr mit seinem Opel Corsa aus der Dieselstraße nach links auf die Marktstraße abgebogen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden 44 Jahre alten VW Golf-Fahrerin. Die 28-jährige Beifahrerin im Golf sowie ein knapp zwei Jahre altes mitfahrendes Kind wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.