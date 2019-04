Zwei Jugendliche sind am Montagabend verletzt worden, als sie zu zweit auf einem Fahrrad gegen eine Schranke geprallt sind. Ein alkoholisierter 17-Jähriger lenkte kurz vor 22 Uhr aus Richtung Natursteinpark Tübingen kommend sein Mountainbike ohne Licht auf der Eisenhutstraße ortseinwärts. Auf dem Lenker des Fahrrades saß ein gleichaltriger Freund. Die Jugendlichen übersahen in der Dunkelheit auf der abschüssigen Strecke eine Halbschranke, fuhren dagegen und stürzten. Beide Jugendliche wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Während der leicht verletzte Fahrer ambulant behandelt werden konnte, musste der schwer verletzte Mitfahrer stationär aufgenommen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 1000 Euro.