Pfullingen Zu schnell und in die Leitplanken gekracht

Pfullingen / swp

Deutlich zu schnell unterwegs war ein 20 Jahre alter Burladinger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der Stuhlsteige ereignet hat. Der Fahranfänger war gegen 17.30 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der L 382 von Genkingen in Richtung Pfullingen unterwegs. Weil er in einer Rechtskurve viel zu schnell fuhr, verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes. Sein Wagen kam nach links und knallte dort in die Leitplanken, an denen er mehrere Meter entlang streifte, bis er zum Stehen kam. Der Unfallverursacher und seine 18-jährige Beifahrerin blieben zum Glück unverletzt. Sein Mercedes, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, hatte nach dem Unfall allerdings nur noch Schrottwert. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.