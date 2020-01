Gegen 21.45 Uhr joggte ein 42-Jähriger in Richtung Jettenburg, als ihm ungefähr 500 Meter nach dem Ortsende ein schwarzer VW Golf entgegenkam. Dieser fuhr nach derzeitigem Kenntnisstand frontal auf den Mann zu, der sich daraufhin mit einem Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß retten musste. Dennoch wurde der 42-Jährige von der Fahrzeugseite erfasst und leicht verletzt.

Weitere Fahrzeuge gesucht

Das Auto hielt daraufhin kurz an, fuhr dann jedoch in unbekannte Richtung davon. An dem Golf, vermutlich der 6er-Reihe, dürften die Teilkennzeichen RT-GC angebracht gewesen sein. Unmittelbar nach dem Unfall passierten offenbar weitere Fahrzeuge die Unfallstelle, unter anderem ein dunkler Jeep und ein weißer Skoda. Die Fahrer dieser Autos sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem gesuchten schwarzen Golf machen können, werden um Kontaktaufnahme unter Telefon 07121/942-3333 gebeten.