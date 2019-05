Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Sonntagmittag im Reutlinger Bahnhof zugetragen hat, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Passanten alarmierten gegen 13.30 Uhr die Polizei, nachdem im Bereich des Gleis eins ein Mann aufgefallen war, der dort auf einer Bank gestanden, lautstark herumgebrüllt sowie Fahrgäste angepöbelt und bedroht haben soll. Bei der nachfolgenden Kontrolle beleidigte der möglicherweise unter Drogeneinfluss stehende Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, die eingesetzten Beamten auf das Übelste, sodass er auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen werden musste. Nachdem er in der Gewahrsamseinrichtung weiter randalierte und sich nicht beruhigen ließ, wurde er vom Rettungsdienst unter Polizeibegleitung in eine Fachklinik eingeliefert. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Reutlingen, Telefon (0 71 21) 9 42 33 33 in Verbindung zu setzen.