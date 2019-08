In das Christliches Zentrum in der Reutlinger Innenstadt ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Zeit von 18.30 Uhr bis 8.30 Uhr mit einem Stein ein Fenster ein. In dem Gebäude in der Seestraße wurde eine Tür gewaltsam geöffnet und mehrere Schränke aufgehebelt. Der Einbrecher erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Durch das brachiale Vorgehen entstand erheblicher Sachschaden, der noch nicht konkret beziffert werden kann. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon (0 71 21) 942-33 33 um sachdienliche Hinweise.