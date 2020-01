In der Nacht auf Samstag ist in der Reutlinger Innenstadt ein Exhibitionist aufgetreten. Um 00.17 Uhr teilten Zeugen über Notruf mit, dass auf Höhe des Gebäudes Wilhelmstraße 85 eine männliche Person onanieren würde. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden. Er wurde wie folgt beschrieben: 30-40 Jahre, ca. 180 cm, Bart, schwarze Mütze, schwarze Winterjacke, Jeanshose, schwarze Sneakers.

