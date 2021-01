Am Samstagabend ist es gegen 20.34 Uhr in der Tiefgarage von Möbel Rieger in der Schieferstraße zu einem Brand gekommen. Ein VW Crafter stand im Frontbereich, als das Feuer entdeckt wurde, bereits im Vollbrand. Ein Löschzug der Feuerwehr Reutlingen konnte durch sein schnelles Eingreifen ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Dennoch entstand ein geschätzter Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von rund 40 000 Euro und an der Tiefgarage von etwa 5000 Euro.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einer Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier Reutlingen bittet unter Telefon (0 71 21) 9 42 33 33 um Hinweise.