Schwer verletzt wurde eine Radfahrerin am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Paul-Pfizer-Straße. Die 75-Jährige befuhr gegen elf Uhr mit ihrem Fahrrad die Paul-Pfizer-Straße in Richtung Peter-Rosegger-Straße. An der Kreuzung zur Heinestraße, die sie geradeaus überqueren wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Kia, dessen 47-jährige Fahrerin nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge, bei der die Radlerin, die keinen Helm getragen hatte, stürzte und schwer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie nachfolgend zur Behandlung ins Krankenhaus.