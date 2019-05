Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 46-jährige Rollerfahrerin, die am Montagabend an der Kreuzung Walter-Rathenau-Straße/Der Schöne Weg einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war gegen 20.15 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad-Roller auf der Walter-Rathenau-Straße unterwegs. An der Kreuzung Der Schöne Weg fuhr sie ohne auf einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Nissan Quashqai zu achten, in die Kreuzung ein. Die 42-jährige Nissan-Fahrerin versuchte noch, durch eine Notbremsung einen Unfall zu vermeiden. Trotzdem wurde die Rollerfahrerin frontal vom Pkw erfasst und über die Motorhaube auf die Fahrbahn abgeworfen. Ein Rettungswagen brachte sie im Anschluss zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.