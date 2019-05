Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der B 297 ereignet hat. Ein 79-jähriger Fahrer einer Mercedes E-Klasse war gegen 16.25 Uhr auf der Oferdinger Straße in Richtung B 297 unterwegs. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten bog er nach links in die Bundesstraße ein. Ein aus Richtung Mittelstadt heranfahrender und vorfahrtsberechtigter 22-jähriger Fahrer eines Mercedes CLK konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der CLK war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 6500 Euro.