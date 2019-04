Ein Schaden in Höhe von zirka 30 000 Euro ist bei einer Vorfahrtsmissachtung am Samstagnachmittag im Industriegebiet Mark West entstanden. Ein 75-Jähriger war mit seinem VW Golf kurz nach 16 Uhr von der Ferdinand-Lassalle-Straße nach links in die L 384 abgebogen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 24 Jahre alten Audi-Fahrers. Der 24-Jährige leitete noch eine Bremsung und einen Ausweichvorgang ein und konnte dadurch einen Zusammenstoß vermeiden. Allerdings überfuhr er dabei mit seinem Fahrzeug die dortige Verkehrsinsel als auch das auf der Verkehrsinsel angebrachte Verkehrszeichen. Der 75-Jährige kam vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug des 24-Jährigen musste abgeschleppt werden.