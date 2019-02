Kusterdingen / swp

Bei Abbrucharbeiten ist am Dienstag ein 35-Jähriger mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann arbeitete gegen 11.20 Uhr auf dem Dach seiner alten Scheune in der Tübinger Straße. Aus unbekannter Ursache verlor er dabei plötzlich das Gleichgewicht und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor.