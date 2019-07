In einen Bau- und Gartenmarkt in der Ferdinand-Lassalle-Straße ist ein 56-Jähriger am frühen Dienstagmorgen eingestiegen. Der Mann kletterte den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 0.50 Uhr über den Zaun in den Außenbereich des Marktes. Hierbei wurde er von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte. Die mit mehreren Streifenwagen, einem Polizeihund und einem Polizeihubschrauber anrückenden Beamten umstellten unverzüglich das Gelände. Der Tatverdächtige wurde bei der anschließenden Durchsuchung vom eingesetzten Polizeihund unter einem Pflanztisch kauernd aufgestöbert und vorläufig festgenommen. Beute hatte er noch nicht gemacht. Der 56-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.