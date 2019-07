Sachschaden in Höhe von 13 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Storlachstraße entstanden. Ein 21-Jähriger hatte mit seinem Ford Fiesta zunächst beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes gestreift, worauf ein Reifen am Fiesta platzte. Dies hatte zur Folge, dass der Ford auch noch an einem Seat Leon streifte. Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.