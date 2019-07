Am Samstagabend um 22.05 Uhr ist es an der Kreuzung Daimlerstraße/Römerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem BMW die Daimlerstraße in Fahrtrichtung Römerstraße. Zeitgleich befuhr ein 31-jähriger Audi-Fahrer die Römerstraße in Richtung Stadtmitte Pfullingen. Beim Passieren des Kreuzungsbereichs missachtete die BMW-Fahrerin die Vorfahrt des Audi-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Beide Beteiligten wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik verbracht. Die Fahrzeuge, an denen 13 000 Euro Sachschaden entstanden ist, mussten abgeschleppt werden.