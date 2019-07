Ein Schaden in Höhe von knapp 10 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend entstanden. Ein 27-Jähriger war um 19 Uhr mit seinem VW Golf auf der Federnseestraße vom Nikolaiplatz herkommend unterwegs. Beim Rechtsabbiegen am Federnseeplatz kam er vermutlich aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er mit seinem Wagen einen geparkten BMW sowie eine Hauswand. Neben dem Rettungsdienst rückte die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der Golf musste abgeschleppt werden.