Ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen entstanden. Ein 24-Jähriger war um 8.50 Uhr mit einem Opel Corsa auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung mit der Gustav-Schwab-Straße missachtete er die rote Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Porsche eines 72 Jahre alten Mannes. Ersten Erkenntnissen nach gab es keine Verletzten.