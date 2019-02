Wannweil Verkehrsrowdys unterwegs

Reutlingen / swp

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 17-jährigen Motorradfahrer und einem weiteren noch unbekannten Biker. Die beiden Motorradfahrer waren am Montagabend einer Streife der Bundespolizei aufgefallen, die gegen 21 Uhr von Kirchentellinsfurt herkommend auf der Hauptstraße in Wannweil unterwegs war. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kamen den Beamten plötzlich aus Richtung Degerschlachter Straße zwei Motorradfahrer auf ihren Enduros entgegen der Fahrtrichtung und auf den Hinterrädern fahrend entgegen. Beim Erkennen des Streifenwagens flüchteten beide sofort mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsausgang. Dabei kam es mehrfach zu äußerst gefährlichen Verkehrssituationen. So mussten zum Beispiel ein Pkw-Fahrer und ein Rollerfahrer extrem abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Nach dem sich die beiden Enduro-Fahrer getrennt hatten, verfolgten die Polizeibeamten einen der Fahrer, brachen aber aufgrund dessen riskanter Fahrweise die Verfolgung im Bereich der Marienstraße ab. Der 17-jährige Enduro-Fahrer konnte wenig später ermittelt werden. Die Ermittlungen zu dem zweiten Biker dauern noch an. Das Polizeirevier Reutlingen sucht nun nach Zeugen, denen die beiden Motorradfahrer aufgefallen sind. Insbesondere werden auch weitere Verkehrsteilnehmer und der Pkw-Fahrer sowie der Rollerfahrer gesucht, die durch die Fahrweise der beiden Enduro-Fahrer gefährdet wurden. Polizeirevier Reutlingen, Telefon (0 71 21) 942-33 33.