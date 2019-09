Zwei kurz nacheinander folgende Verkehrsunfälle und eine zeitweilige Sperrung des Ursulabergtunnels haben am Montagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Feierabendverkehr geführt.

70-Jähriger übersieht Motottadfahrer

Der erste Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr, als ein 70-jähriger Mercedes-Lenker von der Straße „An der Steinmauer“ nach links auf die B 312 in Richtung Unterhausen abgebogen war. Hierbei übersah der Pkw-Lenker einen von links heranfahrenden, 33 Jahre alten Motorradfahrer.

Der Biker prallte mit seiner KTM gegen das linke vordere Fahrzeugeck und zog sich beim Sturz so schwere Verletzungen zu, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Zusätzlich zum Rettungsdienst war die Feuerwehr zur Unterstützung an die Unfallstelle ausgerückt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

35-Jähriger kracht mit Kleinlaster in BMW

Etwa eine halbe Stunde später kam es im Ursulabergtunnel zum zweiten Unfall. Ein 35-Jähriger war auf der B 312 von Unterhausen

herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit bemerkte er den Rückstau an der ersten Unfallstelle zu spät und krachte mit seinem Kleinlaster auf den 3er BMW eines 55-Jährigen. Dieser wurde im Anschluss noch gegen den VW eines 36-Jährigen geschoben. Durch die Kollision erlitten die beiden Pkw-Lenker leichte Verletzungen.

Der Schaden an den drei Fahrzeugen dürfte sich auf über 11.000 Euro belaufen. Sie blieben dennoch fahrbereit. Die Verletzten benötigten keinen Rettungsdienst. Gegen 18.15 Uhr waren die Verkehrsunfälle aufgenommen und beide Unfallstellen geräumt.

