Eine Verfolgungsjagd durch die Stadt hat sich offenbar die Tübinger Polizei am späten Montagabend mit einem Fahrer eines Ford C-Max geliefert. Sie endete am Lustnauer Tor, an dem das Fluchtauto mit einem auswärtigen Kennzeichen einen folgenschweren Unfall baute und von den Beamten gestellt werden...