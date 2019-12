Keine 24 Stunden, nachdem auf dem Parkplatz Markwasen in der Hermann-Hesse-Straße an vier geparkten Pkw Reifen zerstochen wurden, sind im Stadtteil Ringelbach am Donnerstagabend erneut mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt worden.

Unbekannter beschädigt weitere acht Pkw

In der nahegelegenen Oberlinstraße machte sich ein Unbekannter zwischen 18 Uhr und 22.20 Uhr an insgesamt acht Pkw zu schaffen und verbog die Scheibenwischer oder riss sie komplett ab. Auch in diesem Fall bedarf eine Aussage zur Gesamtschadenssumme noch weiterer Ermittlungen.

Polizei bittet um Mithilfe

Das Polizeirevier Reutlingen bittet daher nach wie vor um Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen oder verdächtigen Personen auf dem Parkplatz Markwasen oder in der Oberlinstraße. Telefon 07121/942-3333