Gegen eine Gruppe von fünf Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis vierzehn Jahren ermittelt der Polizeiposten Reutlingen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung. Der Gruppe wird zur Last gelegt, am Dienstagnachmittag auf das Gelände einer ehemaligen Gärtnerei im Dietweg eingedrungen zu sein und dort randaliert zu haben. Gegen 17.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er die Gruppe auf dem als Lagerplatz genutzten Gelände erkannte, wie sie Bauteile von Weihnachtsmarktbuden aus den Schuppen trugen und zerstörten. Zudem sollen sie Weihnachtsmarkttassen als Wurfgegenstände benutzt haben. Das Quintett konnte von den Einsatzkräften noch auf dem Gelände vorübergehend festgenommen werden. Wie sich herausstellte, waren die zwei Kinder und drei Jugendlichen durch einen Drahtzaun gewaltsam in das Gelände eingedrungen. Dort wurden sämtliche Schuppen und mehrere Lkw-Anhänger aufgebrochen. Darin gelagerte Teile von Weihnachtsmarktbuden wurden mutwillig beschädigt und teilweise angezündet. Mehrere hundert Weihnachtsmarkttassen wurden zerstört und das Gelände komplett verwüstet. Der Sachschaden wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt. Alle fünf wurden nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellten, dürfte die Gruppe und weitere noch unbekannte Jugendliche in den letzten Tagen bereits mehrfach, auch nachts, in das Gelände eingebrochen sein und dort randaliert haben. Zudem ergab sich der Verdacht, dass die Gruppe auch für Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen in der Tannenberger Straße und in der Robert-Bosch-Straße am vergangenen Wochenende verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen hierzu und nach weiteren Mittätern dauern noch an. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord bittet Zeugen die in diesem Bereich und auf dem ehemaligen Gärtnereigelände verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (0 71 21) 96 11-0 zu melden.