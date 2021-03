Mehrere Autos und ein Wohnwagen sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Tannenberger Straße im Reutlinger Stadtteil Storlach mutwillig beschädigt worden.

Der Halter eines der betroffenen Fahrzeuge hatte am Samstagvormittag die Polizei darüber informiert, dass der Außenspiegel seines Wagens beschädigt worden sei. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort entdeckten die Polizeibeamten eine Vielzahl weiterer beschädigter Fahrzeuge, die alle in der Tannenberger Straße geparkt standen. An allen Fahrzeugen waren von den unbekannten Tätern die Außenspiegel, in einzelnen Fällen auch die Fensterscheiben, beschädigt worden.

Die weiteren Ermittlungen vor Ort ergaben, dass diese Beschädigungen bereits gegen 2:50 Uhr begangen wurden. Zeugen hatten um diese Zeit Lärm wahrgenommen und kurze Zeit später zwei Männer gesehen, welche die Tannenberger Straße entlangliefen.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf insgesamt zirka 15 000 Euro.

Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.