Ein Rauchmelder hat am Dienstagmittag wohl einen größeren Brand in einem Mehrfamilienhaus am Albtorplatz verhindert. Kurz nach 12.30 Uhr rückten zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte in die Reutlinger Innenstadt aus, nachdem zuvor eine 50-jährige Bewohnerin einen Untersetzer auf dem eingeschalteten Herd vergessen und ein Brandmelder wegen des Rauchs Alarm geschlagen hatte. Von der Feuerwehr wurde die Situation rasch unter Kontrolle gebracht und die Wohnung belüftet. Verletzt wurde niemand. Mit Ausnahme des Topf-Untersetzers war kein Schaden entstanden.