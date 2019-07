Beide Beteiligten eines Verkehrsunfalls haben sich am Donnerstagmittag in Reutlingen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 50-Jähriger war um 13.45 Uhr verbotswidrig mit seinem Audi A 5 von der Straße Am Echazufer nach links in die Albstraße in Richtung Betzenriedstraße abgebogen. Hierbei übersah er den auf der Vorfahrtsstraße sich befindlichen Renault Clio einer 67 Jahre alten Frau. Die Verletzten mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 15 000 Euro.