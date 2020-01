20.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Freitagnachmittag um 15.05 Uhr an der Kreuzung Werastraße / Ganghoferstraße ereignet hat. Eine 60-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Ganghoferstraße in Richtung Payerstraße. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts aus der Werastraße kommenden 79-jährigen Lenkers eines Ford. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

