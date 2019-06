Auf zirka 8 000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag an der Einmündung An der Kreuzeiche in die Ringelbachstraße entstanden ist. Eine 57-Jährige wollte gegen 12.20 Uhr mit ihrem Mercedes von der Straße An der Kreuzeiche herkommend nach links in die Ringelbachstraße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines auf der Ringelbachstraße stadtauswärts fahrenden, 38-jährigen VW Golf-Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings war der Mercedes der Unfallverursacherin anschließend so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.