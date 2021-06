Freitagnacht ist ein Radfahrer in Tübingen ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen. Gegen 23.30 Uhr fuhr der 52-Jähriger mit seinem City Bike die Haußerstraße bergab. Hierbei betätigte er seine Vorderbremse so stark, dass er über das Rad auf die Fahrbahn stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.