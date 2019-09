Schwere Kopfverletzungen hat sich ein 59-Jähriger am Samstagmittag beim Sturz von seinem Pedelec zugezogen. Der Mann befuhr in Begleitung seiner Ehefrau einen asphaltierten landwirtschaftlichen Weg zwischen Trochtelfingen und Mägerkingen als er aus bislang unbekannter Ursache zu Fall kam. Der 59-Jährige, welcher keinen Helm trug, wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. An seinem Pedelec entstand geringer Sachschaden.

