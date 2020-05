Zu einem Verkehrsunfall mit wirtschaftlichem Totalschaden ist es am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 6720 gekommen. Ein 19-jähriger VW Fox Lenker befuhr gegen 15.10 Uhr die K 6720 von Rommelsbach kommend in Richtung Sondelfingen. Im Bereich einer Linkskurve kam ihm, eigenen Angaben nach, ein dunkler Audi mit Balinger Kennzeichen auf seinem Fahrstreifen entgegen, weshalb er nach rechts in den unbefestigten Seitenstreifen ausweichen musste. Beim anschließenden Gegenlenken kam er ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei sein Pkw auf die linke Fahrzeugseite kippte. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfallgeschehen glücklicherweise nicht verletzt, an seinem Pkw entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Der Lenker des dunklen Audi entfernte sich ohne die erforderlichen Feststellungen zu treffen unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 mit dem Polizeirevier Reutlingen in Verbindung zu setzen.

