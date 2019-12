Am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr kam der Führer eines VWs in Reutlingen beim Wagner-Areal mit seinem Gefährt von der Fahrbahn ab und landete in einem angrenzenden Gebüsch. Der Unfallverursacher war auf der Rommelsbacher Straße in Richtung Stuttgart unterwegs, als er in einer Kurve die Fahrbahn verließ. Ein Abschleppdienst musste anrücken. Weitere Informationen sind derzeit noch nicht verfügbar.

